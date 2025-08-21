Ladrão é preso após tentar assaltar guarda civil em SP

Um ladrão foi preso ao tentar assaltar uma agente da GCM na zona sul de São Paulo . O marido da vítima ouviu os tiros enquanto tomava banho e correu para ajudar a imobilizar o criminoso. A guarda civil metropolitana estava chegando em casa quando foi abordada por um homem armado. Durante a tentativa de fuga do assaltante, ela disparou três vezes. O homem não se feriu e já possui passagens pela polícia. Um revólver foi apreendido. A polícia civil investiga o caso.



