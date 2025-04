Ladrões invadem sede OAB para roubar canetas emagrecedoras de farmácia, mas acabam presos

Três homens foram presos em flagrante após tentarem furtar canetas emagrecedoras de uma farmácia localizada na sede Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo. Eles abriram um buraco no estacionamento e causaram destruição nas instalações. A ação foi interrompida por um vigilante que acionou a Polícia Militar. Os indivíduos têm entre 25 e 30 anos e já têm passagens pela polícia. Ferramentas utilizadas para o crime foram encontradas no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!