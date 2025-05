Ladrões mascarados invadem condomínio, mas são presos após porteira chamar a polícia

Dois jovens de 19 anos foram presos enquanto tentavam roubar um apartamento em um condomínio de alto padrão na Vila Romana, zona oeste de São Paulo . Eles entraram no prédio disfarçados com máscaras e bonés, e usaram uma tag eletrônica para acessar o 14º andar, onde um dos rapazes já havia estado uma semana antes. A porteira do prédio, atenta e desconfiada, contatou imediatamente a polícia. Os jovens foram encontrados prontos para fugir com eletrônicos e joias e agora enfrentam acusações de roubo, invasão de domicílio e associação criminosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!