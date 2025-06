Laudo aponta asfixia como causa da morte de empresário encontrado no autódromo de Interlagos

O laudo do Instituto Médico Legal indica que o empresário Adalberto Junior, encontrado morto em um buraco no autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi asfixiado e apresentava ferimentos pelo corpo. Não havia vestígios de álcool ou drogas em seu organismo, contradizendo o depoimento do amigo Rafael Aliste, que afirmou terem consumido álcool e drogas juntos. A polícia investiga a possibilidade de uma briga com seguranças e considera a participação de mais de uma pessoa. Análises de câmeras e depoimentos adicionais são aguardadas para esclarecer o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!