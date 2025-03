Laudo aponta que Vitória sofreu abusos e morreu por estrangulamento

A Polícia Civil está cumprindo novos mandados de busca e apreensão relacionados ao caso Vitória. O objetivo é reunir mais evidências para sustentar o inquérito. Maicol, principal suspeito, encontra-se preso na delegacia de Cajamar. Seu depoimento levantou contradições, como a diferença no relato de onde passou a noite de 27 de fevereiro. Vestígios de sangue foram encontrados em um carro apreendido e estão sob análise. Laudos preliminares e exames toxicológicos indicam possível abuso sexual antes do assassinato da jovem. O telefone de Vitória ainda não foi localizado, mas outros aparelhos estão em exame para recuperação de dados.



