Mãe chora ao ver o filho preso por matar amigo em São Paulo

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear um amigo durante uma discussão em um bairro de Guarulhos. O incidente ocorreu enquanto os dois estavam bebendo juntos. Durante a briga, o homem utilizou uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima. A mãe do autor tentou socorrer o ferido e pediu perdão à família dele ao chegar na delegacia. Ela afirmou que seu filho precisará arcar com as consequências de seus atos. A vítima era conhecida no bairro como Ceará e ambos estavam sob efeito de álcool no momento da briga.