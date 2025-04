Mãe coloca gravador na mochila do filho autista e descobre maus-tratos em escola de São Paulo

Duas funcionárias de uma escola em Interlagos, na zona sul de São Paulo , foram afastadas por suspeita de maltratar alunos.



A descoberta foi feita por Vanessa, mãe de um menino autista, que notou mudanças no comportamento do filho e colocou um gravador na mochila dele. Os áudios capturados revelaram comentários inadequados das funcionárias durante o cuidado das crianças. “Meu filho estava vendo tudo isso”, desabafou Vanessa. O caso está sendo investigado pela polícia e registrado como maus-tratos. A Secretaria Municipal de Educação declarou que não compactua com tal conduta e iniciou apuração sobre o ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!