Mãe é acusada de deixar crianças trancadas para ir a festa

Três crianças foram encontradas sozinhas em uma residência na cidade de Itapevi. Uma delas tinha apenas um ano de idade. Os vizinhos ouviram gritos das crianças durante a madrugada e acionaram a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais arrombaram a porta e encontraram as três crianças trancadas dentro de um cômodo. A mãe das crianças foi identificada como Amanda Nascimento Peço, 23 anos. Ela havia saído para uma festa e deixou os filhos sem comida ou água por tempo indeterminado. A mulher foi presa sob acusação de abandono de incapaz. As condições do imóvel eram inadequadas para o cuidado infantil. Havia lixo acumulado e falta de alimentos na geladeira. As paredes apresentavam marcas sujas deixadas pelas mãos das crianças que estavam privadas da liberdade. Os moradores da região relataram suspeitas sobre maus-tratos desde que a mulher se mudou para o bairro com as crianças. Um dos vizinhos afirmou que escutava frequentemente pedidos por socorro vindos do interior da casa. Após o resgate, as três crianças devem ficar sob os cuidados da avó materna, que ficou surpresa ao descobrir a condição em que estavam seus netos. Não há informações disponíveis sobre o pai das crianças; segundo relatos policiais, ele possuía uma medida protetiva contra Amanda. O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar e autoridades locais estão sendo solicitadas para fornecer suporte à família no processo de recuperação emocional e material necessário para cuidar das crianças adequadamente.