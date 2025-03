Maicol deve ser transportado a qualquer momento para reconstituição da morte de Vitória

Após Maicol confessar o assassinato de Vitória Regina, o secretário de segurança de Cajamar (SP) chegou à delegacia para discutir o caso com o delegado responsável. Há expectativa pela chegada dos parentes de Vitória no local. A retirada de Maicol para a reconstituição do crime também deve acontecer a qualquer momento.



