"Maníaco da Faca" é preso após assaltar homem que ia para o trabalho em Guarulhos (SP)

Um homem conhecido como "Maníaco da Faca" foi preso após atacar uma pessoa a caminho do trabalho em Guarulhos. O bandido abordou a vítima em uma rua deserta, atingiu-a golpes de faca e roubou o celular dela. Moradores locais prestaram socorro, e a polícia conseguiu prender o suspeito com base nas informações da vítima. Na delegacia, ele foi reconhecido pelo filho de uma vítima fatal anterior, que também foi atacada a facadas.



