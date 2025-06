Médico cai no golpe do amor, é sequestrado e perde R$ 30 mil

Um médico foi sequestrado após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamentos na véspera do Dia dos Namorados. Ele foi rendido por cinco homens e mantido com um capuz sob uma ponte na rodovia Presidente Castello Branco. O sequestro acabou quando seguranças de um shopping desconfiaram das compras volumosas do grupo. A polícia abordou os suspeitos, prendeu quatro homens e apreendeu três adolescentes. No cativeiro, a polícia encontrou o médico, que sofreu um prejuízo de cerca de R$ 30 mil. O caso foi registrado em Osasco, na Grande São Paulo .



