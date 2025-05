Megaoperação prende ladrões que invadiam mansões em São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu Felipe Moreira Duarte, suspeito de integrar uma quadrilha que assalta mansões na capital.



Além de Felipe, outros dois integrantes foram capturados, e as autoridades estão em busca de Everton Rodrigues Soares da Silva. Os criminosos usavam controle remoto clonado para abrir portões de garagem e agiam com violência.



Durante um dos roubos, a quadrilha fez uma família refém e roubou R$ 1,5 milhão em bens. Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro, é o principal alvo das investigações



As imagens capturadas pelos sistemas de segurança mostram a brutalidade dos crimes e o uso de armamento pesado.



