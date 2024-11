Menina de 7 anos tem convulsão após ser agredida dentro da sala de aula

Uma menina de 7 anos sofreu convulsões após ser agredida dentro da sala de aula em uma escola municipal em Sorocaba, interior de São Paulo. A criança tem problemas de visão e teria sido atacada por duas colegas que disputavam a carteira onde ela estava sentada. A mãe da menina acusou a escola de negligência ao afirmar que ninguém socorreu a aluna durante o incidente. Após ser hospitalizada, a garota apresentou sintomas relacionados a uma pancada na cabeça. A mãe relatou que encontrou sua filha sem reação e vomitando. Imagens mostram hematomas no rosto da criança, que tentou esconder os sinais das agressões com maquiagem devido ao medo. A mãe afirmou que professores não intervieram durante o conflito e criticou a falta de ação deles para separar as crianças envolvidas.