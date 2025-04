Menino de 12 anos não consegue ir à escola por falta de transporte adaptado

Lucas, um menino de 12 anos cadeirante, ainda não voltou à escola em Santo André devido à falta de transporte adaptado. Sua família encontrou dificuldades para achar uma escola acessível e, após a matrícula, não obteve resposta da Secretaria do Estado sobre o transporte. A diretoria de ensino local afirma que o serviço foi solicitado com urgência e que todo o conteúdo pedagógico perdido será reposto. Lucas sente falta dos colegas e teme estar perdendo aprendizado. Ele reflete sobre o futuro e já considera as profissões de advogado ou desenhista. Sua mãe clama para que o direito à educação do filho seja respeitado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!