Menino que morreu ao ser esquecido em carro da creche em Goiás era filho único

O menino Salomão Faustino, de apenas dois anos, morreu após ser esquecido dentro de um carro escolar por quatro horas em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia. A responsável pela creche não retirou Salomão do veículo ao chegar no local. Ao perceber o erro apenas horas depois, ela encontrou a criança desacordada. O socorro foi chamado, mas o menino já havia falecido. A mulher foi presa em flagrante a 80 km da cidade, em uma rodovia goiana, tentando escapar. Ela responderá por homicídio com dolo eventual, não por dolo direto, devido à assunção do risco ao deixar a criança no veículo. O pequeno Salomão foi sepultado sob grande comoção na cidade. O menino era filho único.



