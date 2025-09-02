Milionário se desculpa por pegar boné que tenista queria dar para criança
Homem inicialmente disse que vida era assim, mas mudou de ideia após empresa dele ser boicotada
Um empresário milionário envolveu-se em uma controvérsia ao ser flagrado pegando um boné que um tenista polonês havia presenteado a uma criança durante O Aberto dos Estados Unidos. Inicialmente, ele justificou sua ação dizendo que "a vida é assim", mas posteriormente pediu desculpas após críticas.
O incidente ocorreu quando o atleta distribuía autógrafos e entregava o acessório ao jovem fã. O empresário rapidamente retirou o item das mãos do menino e guardou-o em sua sacola. A atitude gerou grande repercussão negativa nas redes sociais e afetou a imagem da empresa do homem.
Após as críticas recebidas online, o patrocinador da Federação Polonesa de Tênis divulgou um pedido formal de desculpas. Ele afirmou ter acreditado que o boné era para ele e negou responsabilidade pela primeira declaração publicada na internet.
A situação teve desdobramentos positivos para a criança envolvida. Sensibilizado pela repercussão do caso, o tenista buscou localizar o garoto para entregar-lhe não apenas o boné original como também outros presentes especiais.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas