Milionário se desculpa por pegar boné que tenista queria dar para criança

Um empresário milionário envolveu-se em uma controvérsia ao ser flagrado pegando um boné que um tenista polonês havia presenteado a uma criança durante O Aberto dos Estados Unidos. Inicialmente, ele justificou sua ação dizendo que "a vida é assim", mas posteriormente pediu desculpas após críticas.

O incidente ocorreu quando o atleta distribuía autógrafos e entregava o acessório ao jovem fã. O empresário rapidamente retirou o item das mãos do menino e guardou-o em sua sacola. A atitude gerou grande repercussão negativa nas redes sociais e afetou a imagem da empresa do homem.

Após as críticas recebidas online, o patrocinador da Federação Polonesa de Tênis divulgou um pedido formal de desculpas. Ele afirmou ter acreditado que o boné era para ele e negou responsabilidade pela primeira declaração publicada na internet.

A situação teve desdobramentos positivos para a criança envolvida. Sensibilizado pela repercussão do caso, o tenista buscou localizar o garoto para entregar-lhe não apenas o boné original como também outros presentes especiais.

