Ministério da Agricultura suspende atividades de fabricante de ração após mortes de 222 cavalos

O Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu as atividades da fabricante de ração Nutratta Nutrição Animal LTDA após a morte de 222 cavalos em todo o país. Investigações indicam que a ração pode ter causado problemas no fígado dos animais. Criadores relatam sintomas graves em outros equinos que consumiram o produto. Marcos, criador em Guarulhos, São Paulo , perdeu nove cavalos e já gastou mais de R$ 30 mil com tratamentos veterinários. O ministério confirmou irregularidades na produção e venda das rações investigadas e orienta denúncias por parte dos proprietários afetados. A empresa afirma estar investigando os fatos de forma transparente.



