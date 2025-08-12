Morador acumula lixo e gera problemas de saúde na zona norte de São Paulo

Um morador da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo , acumula toneladas de lixo dentro e fora da residência há pelo menos cinco anos. A situação gerou reclamações dos vizinhos devido ao mau cheiro e à presença de animais peçonhentos. A prefeitura informou que enviará equipes para conversar com o morador sobre a necessidade de mudança nos hábitos e notificou o responsável pela limpeza do local.



