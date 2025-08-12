Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Morador acumula lixo e gera problemas de saúde na zona norte de São Paulo

Vizinhos relatam acúmulo de resíduos e temem por saúde pública

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um morador da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, acumula toneladas de lixo dentro e fora da residência há pelo menos cinco anos. A situação gerou reclamações dos vizinhos devido ao mau cheiro e à presença de animais peçonhentos. A prefeitura informou que enviará equipes para conversar com o morador sobre a necessidade de mudança nos hábitos e notificou o responsável pela limpeza do local.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • balanco-geral-manha
  • São Paulo (Cidade)
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.