Morador de São Paulo reclama de barulho de animais em creche vizinha

Um morador em São Paulo reclama do barulho constante proveniente de uma creche de animais próxima à sua residência. Ele afirma que o latido dos cães tem aumentado nos últimos quatro meses e utiliza um aplicativo para medir os decibéis. Os proprietários do pet shop alegam que apenas ele faz reclamações e relataram ameaças feitas por ele aos funcionários. Um boletim de ocorrência foi registrado pelos donos do estabelecimento. A empresa pretende tomar medidas judiciais contra o vizinho insatisfeito.