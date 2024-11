Morador sobrevive após casa desabar em São Paulo

O morador de um sobrado de três andares sobreviveu após o imóvel desabar no Capão REdondo, na zona sul de São Paulo. O homem ficou preso sob os escombros e inicialmente negou atendimento médico. Entretanto, ele começou a passar mal e foi encaminhado ao Hospital Campo Limpo com escoriações pelo corpo. A estrutura da casa sofreu danos significativos e está isolada pela Defesa Civil que planeja retornar ao local para uma avaliação completa. Moradores relataram ter ouvido barulhos antes do desabamento e suspeitam que as condições climáticas recentes possam ter contribuído para a instabilidade da edificação.