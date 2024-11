Moradores da zona sul de SP bancam gerador para não ficar sem energia

Moradores de um condomínio na zona sul de São Paulo estão utilizando um gerador para compensar a falta de energia. A falta de eletricidade começou na sexta-feira à noite, durante o temporal que atingiu a região metropolitana. Condôminos tentaram contato com a empresa fornecedora Enel em busca de informações sobre o restabelecimento do serviço. A previsão dada pela companhia é que a situação possa ser normalizada entre segunda e terça-feira. Os moradores investiram recursos próprios para adquirir o gerador, que não atende todas as necessidades do prédio. O portão elétrico e a grade também dependem do funcionamento do equipamento para garantir segurança aos residentes. Aqueles que moram em andares altos enfrentam dificuldades adicionais por conta da ausência de elevadores. A comunicação dos moradores está comprometida devido à falta de energia; muitos não conseguem carregar seus celulares ou se comunicar com outras pessoas desde sábado. Vários prédios nas proximidades estão passando pela mesma situação crítica enquanto aguardam uma solução definitiva da companhia.