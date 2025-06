Moradores e comerciantes da zona leste de SP enfrentam ataques de Pitbull abandonado

Um pitbull abandonado, chamado Brancão, tem gerado preocupações no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo . O cachorro foi deixado na área há cerca de 45 dias e desde então atacou diversos moradores e outros animais. Brancão teria mordido quatro pessoas, incluindo uma vítima que quase perdeu os dedos antes de ser socorrida. Moradores do bairro esperam que Brancão seja resgatado em breve para garantir a segurança local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!