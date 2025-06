Moradores entram em conflito com a polícia durante reintegração de posse na zona norte de SP

Uma reintegração de posse em Pirituba, na zona norte de São Paulo , gerou uma situação de conflito entre moradores e aproximadamente cem policiais militares. Durante a ação, o corpo de bombeiros também esteve presente para controlar o fogo em barricadas. Várias pessoas passaram mal devido ao uso de gás lacrimogêneo.



Uma das moradoras destacou a falta de aviso sobre a desocupação e expressou preocupação com a segurança de crianças e idosos. A comunidade, que se formou há cerca de nove meses, enfrenta incertezas sobre o futuro, uma vez que não houve assistência adequada do poder público. A operação motivou manifestações, com mulheres se posicionando em frente à linha policial, inflamando os protestos e chamando atenção para a ausência de medidas de acolhimento para os desabrigados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!