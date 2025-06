Moradores ficam no fogo cruzado entre facções rivais no Rio de Janeiro

Um confronto entre as facções criminosas rivais Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), assustou moradores do Rio de Janeiro. Criminoso do CV atacaram e trocaram tiros com os do TCP, que dominam a região. Um jovem foi atingido na perna, buscou socorro em uma padaria e foi levado ao hospital. O intenso tiroteio resultou no fechamento de lojas, escolas e postos de saúde da região.



