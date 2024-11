Moradores protestam contra morte de homem que invadiu autódromo de Interlagos

Familiares do catador de reciclagem que foi torturado e morto por dois vigilantes dentro do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, na última sexta-feira (08), fizeram um protesto na terça-feira (12). Eles alegam que a vítima não estava furtando peças de uma estrutura do local, e sim trabalhando. Segundo as informações da irmã de Marcelo Edimar da Silva, de 26 anos, o jovem trabalha com recicláveis e tem o costume de recolher latas no autódromo, após os eventos. No dia em questão, Marcelo foi recolher as latas, mas foi interceptado por dois vigilantes, que o teriam torturado até a morte. Uma pessoa foi detida durante a manifestação