Moradores reclamam de problemas estruturais em condomínio que acabou de ser entregue em SP

Moradores de um condomínio recém-inaugurado em Guarulhos enfrentam problemas como infiltrações, acabamentos precários e vazamento nas tubulações. Além disso, a falta de segurança preocupa os residentes, com registros de furtos recentes e queixas sobre o baixo muro e ausência de câmeras. "A gente vive num inferno", lamenta uma moradora que vê o sonho da casa própria se transformar em pesadelo. A construtora garante que as unidades foram entregues após vistoria, enquanto a administração tenta implementar melhorias na segurança, como a instalação de câmeras e análise de um novo projeto de elevação do muro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!