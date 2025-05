Motorista atropela mulher e bate em fachada de restaurante no centro de São Paulo

Uma mulher foi atropelada por um carro descontrolado na região central de São Paulo . O veículo colidiu com a fachada de um restaurante após atingir a pedestre, que foi arremessada a 10 metros. Ela recebeu socorro no local antes de ser levada ao hospital. A motorista afirmou ter acelerado ao ver o semáforo amarelo. Os airbags do carro não foram acionados, e a motorista estava com o marido durante o incidente. O dono do restaurante atingido relatou que todos ficaram em choque. O estado de saúde da vítima não foi informado.



