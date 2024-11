Motorista bêbado invade contramão, causa acidente e deixa uma pessoa ferida

Um acidente de trânsito na zona oeste de São Paulo deixou uma pessoa ferida. Um dos motoristas dirigia na contramão e perdeu o controle do veículo, resultando em uma colisão com um carro de aplicativo. A passageira do carro foi levada a um hospital após ser socorrida por um taxista. O motorista que causou o acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro e admitiu ter ingerido bebida alcoólica; ele foi preso em flagrante.