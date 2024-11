Motorista de aplicativo aceita corrida de Bertioga para São Paulo e é assaltado no caminho

Um motorista de aplicativo foi sequestrado por criminosos no litoral norte de São Paulo. Ele aceitou uma corrida para a capital paulista a partir de um condomínio em Bertioga. Durante o trajeto, os assaltantes entraram no carro armados e renderam o motorista. Os criminosos levaram o homem para uma área isolada na mata fechada onde ele foi amarrado a uma árvore enquanto seus pertences foram roubados. O valor total dos itens subtraídos somou cerca de R$ 20 mil. Após mais de duas horas sob custódia dos assaltantes, Enéas conseguiu se soltar e acionou a guarda metropolitana. Na manhã seguinte ao sequestro, o veículo do motorista foi localizado na rodovia Ayrton Senna após os bandidos se envolverem em um acidente com um caminhão. Um suspeito foi preso durante essa ocorrência.