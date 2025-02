Motorista de aplicativo é assaltado enquanto esperava passageiro em frente a edifício

Um motorista por aplicativo foi assaltado em São Paulo enquanto aguardava uma passageira na frente de um prédio. Criminosos chegaram de motocicleta e pediram a aliança do motorista. Sem o objeto solicitado, ele entregou o celular e a carteira. Após o ocorrido, ele foi a um posto de gasolina para bloquear suas contas bancárias, mas os criminosos já haviam realizado compras no valor de R$ 400 com o cartão digital dele. Ele trabalha há sete anos como motorista e foi roubado pela terceira vez.