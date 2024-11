Motorista de aplicativo está sem trabalhar após ter carro destruído em acidente

Vinícius é motorista de aplicativo e está há um mês sem trabalhar devido a um acidente ocorrido no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. O outro motorista envolvido estava com a habilitação caçada e apresentava sinais de embriaguez. Vinícius teve ferimentos e uma passageira precisou passar por cirurgia. Seu carro ficou danificado e não tinha seguro. Ele tentou cobrar o responsável pelos prejuízos, mas ainda não teve sucesso. A Secretaria de Segurança Pública registrou o caso como lesão corporal culposa na direção do veículo automotor.