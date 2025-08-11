Motorista de aplicativo reage a assalto, é esfaqueado e dirige ferido até hospital em Diadema (SP)

Um homem foi preso após esfaquear um motorista de aplicativo em São Bernardo do Campo (SP). O motorista foi chamado para uma corrida, mas ao chegar ao local, foi surpreendido por um criminoso que anunciou o assalto. Ele reagiu e foi ferido com golpes de faca. O suspeito, identificado como Wilton Silva Oliveira, fugiu, mas acabou detido pela polícia. Mesmo ferido, a vítima conseguiu dirigir até um hospital em Diadema (SP), onde está internado.



