Motorista deixa local sem prestar socorro após provocar morte de idoso em São Paulo

Um homem de 76 anos morreu após ser atropelado na zona norte de São Paulo . A motorista que o atingiu parou para observar a situação e deixou o local sem prestar auxílio.



O idoso estava a caminho da feira quando foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital devido à morte cerebral. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. Familiares pedem revisão da ocorrência e justiça. "O que mais revolta é a frieza com que ela saiu do carro e foi embora", afirmou um dos familiares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!