Motorista é baleado após reagir a assalto e atropelar bandidos

Um motorista reagiu a uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo ao jogar seu carro contra a motocicleta dos criminosos. O incidente ocorreu quando o condutor foi abordado por dois suspeitos. Durante a ação, ele acabou sendo baleado no braço e levado para o hospital.

Após ser alvo da tentativa de roubo, o motorista perseguiu os suspeitos que estavam em uma moto. Ele acelerou seu veículo contra eles, fazendo um dos bandidos cair. No entanto, ao se aproximar, o criminoso sacou uma arma e disparou várias vezes.

Logo depois, outro comparsa chegou ao local em uma motocicleta. A dupla tentou recuperar a moto presa sob o carro sem sucesso e decidiu fugir. Mais tarde, eles forçaram um motoboy a levá-los de volta para tentar resgatar a moto, mas acabaram fugindo novamente ao não conseguirem retirá-la.

O carro da vítima ficou bastante danificado. O caso está sendo investigado pelas autoridades, mas os suspeitos ainda não foram capturados.

aqui!