Motorista é rendido enquanto aguardava passageiro na zona sul de SP

Um motorista de aplicativo foi rendido por quatro jovens armados enquanto aguardava um passageiro na zona sul de São Paulo. O crime foi registrado por uma câmera interna do veículo. As imagens mostram os suspeitos cercando o carro e forçando o motorista a sair. Eles roubaram uma corrente do motorista e tentaram acessar seu celular. Após 40 minutos da abordagem, o motorista acionou a polícia que localizou o veículo abandonado a quilômetros do local do crime. Um dos envolvidos no assalto, um menor de idade, foi apreendido durante uma abordagem policial na avenida Aricanduva.