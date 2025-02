Motorista que atropelou cinco e matou taxista em SP é libertada após audiência de custódia

A motorista de 61 anos que atropelou cinco pessoas e provocou a morte do taxista Humberto Rufino na segunda-feira (27), no bairro da Liberdade, foi solta após passar por audiência de custódia e vai responder o processo em liberdade. Georgeta Varterezian estava com habilitação vencida há sete anos e relatou que o acidente foi causado por uma falha mecânica, embora tenham sido apresentadas várias versões sobre o ocorrido.