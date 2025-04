Mulher acamada após acidente não vai a consultas em São Paulo por falta de ambulância

Ana Paula dos Santos Ferreira Timóteo, de 36 anos, sobreviveu a um grave acidente de carro e ficou três meses em coma. Agora, acamada, ela depende de transporte adequado para consultas médicas, mas enfrenta constantes cancelamentos. "Foi uma luta travada para a gente conseguir, e quando chega na última hora, a ambulância não aparece", desabafa a mãe, Ednalva. A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma consulta está agendada com transporte garantido. A família espera por melhorias no tratamento que possam ajudar Ana Paula a recuperar sua qualidade de vida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!