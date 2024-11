Mulher acusada de ser amante do patrão é agredida pela família dele

Uma mulher acusada de ser amante do patrão foi agredida pela família dele em um hotel de São Paulo. O circuito interno de segurança mostra a sogra arrombando a porta do quarto onde estavam as vítimas. O cunhado entrou com um taco de beisebol e atacou o empresário, que estava vestido apenas com cueca e camiseta. Wesley Galindo dos Santos foi atingido repetidamente até cair no chão. Após as agressões iniciais dentro do apartamento, a suposta amante também foi alvo de violência durante 12 minutos antes de ser levada para outro local onde continuou sendo agredida pela esposa traída. Seguranças do condomínio ouviram os pedidos por ajuda e encaminharam a vítima para o hospital. A polícia prendeu Raquel Cavalcanti (sogra), Felipe Cavalcanti (cunhado), Carine Cavalcanti (esposa) e duas funcionárias envolvidas nas agressões. As autoridades estão investigando os crimes sob as acusações de lesão corporal, cárcere privado e sequestro.