Mulher é acusada de dar golpes em comerciantes da zona leste de SP com notas falsas de R$ 200

Comerciantes da Zona Leste de São Paulo relatam prejuízos causados por uma mulher suspeita de aplicar golpes com notas falsas de R$ 200 . A suspeita usa a mesma estratégia em diferentes estabelecimentos: paga com dinheiro falso e recebe troco. Imagens mostram a mulher em lojas e pizzarias. A polícia investiga os casos, alertando sobre as características da golpista: blusa rosa, calça legging e tatuagem no braço direito.