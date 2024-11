Mulher é agredida e derrubada por assaltante ao abrir portão de casa

Uma mulher foi agredida durante um assalto enquanto chegava em casa. O incidente aconteceu próximo a um shopping movimentado no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista.. A vítima, identificada como Amanda, de 21 anos, foi abordada por um homem que se aproximou por trás e desferiu um soco nela antes de roubar sua bolsa. As imagens das câmeras de segurança mostram o agressor rondando a área com possíveis comparsas momentos antes do ataque. Ele estava vestido com uma camiseta clara e shorts escuros. Após o golpe, Amanda caiu e sofreu lesões no nariz devido à agressão e dores no punho e na perna resultantes da queda.