Mulher é atacada com mata-leão enquanto caminhava na calçada em Osasco (SP)

Uma mulher foi atacada com um mata-leão numa rua em São Paulo. A abordagem ocorreu em plena luz do dia e em uma área movimentada. Câmeras de segurança registraram a vítima caminhando na calçada quando um homem de casaco preto e boné se aproximou. O suspeito aplicou uma gravata no pescoço da mulher e tentou roubar sua bolsa. A vítima conseguiu escapar e esbarrou em outra mulher na calçada. Moradores relataram que pelo menos cinco mulheres foram atacadas pelo mesmo homem. Uma testemunha afirmou conhecer o suspeito e mencionou outro incidente envolvendo uma senhora que teve seu celular roubado por ele. O ataque ocorreu nas proximidades de um hotel e da estação de trem no centro de Osasco, onde há intenso fluxo de pedestres e veículos. Apesar disso, o agressor não hesitou ao atacar as vítimas.