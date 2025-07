Mulher é espancada pelo companheiro na frente do filho em Curitiba (PR)

Um caso de violência doméstica foi registrado no centro de Curitiba, Paraná. Imagens de câmeras de segurança mostram uma mulher sendo agredida pelo companheiro na presença do filho. O homem a prensou contra um portão e desferiu socos. A polícia foi acionada e encontrou a mulher com ferimentos visíveis. O agressor foi preso e estava alterado. A mulher receberá acompanhamento da rede de proteção à vítima.



