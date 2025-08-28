Mulher é morta pelo ex-companheiro ao marcar encontro para devolver aliança

Uma mulher foi assassinada por seu ex-companheiro em Maceió, Alagoas. O crime aconteceu durante um encontro que havia sido combinado para a devolução de uma aliança de compromisso. Rosiane Jerônimo foi atacada com golpes fatais e não resistiu aos ferimentos.

O agressor marcou o encontro sob o pretexto da devolução do anel e seguiu Rosiane até o local. Imagens de câmeras de segurança mostram quando ele aplicou um golpe conhecido como mata-leão na vítima antes de esfaqueá-la nove vezes. Após cometer o crime, ele fugiu levando os pertences da jovem.

A polícia conseguiu identificar e prender o suspeito horas depois do ocorrido. Ele confessou ter cometido o ato por não aceitar o término do relacionamento que durou cinco meses. O homem já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e violência doméstica.

