Mulher é sequestrada após entrar em falso carro de aplicativo no aeroporto de Guarulhos (SP)

Uma mulher solicitou uma corrida por um aplicativo no aeroporto de Guarulhos com destino a Perdizes , bairro da zona oeste de São Paulo . Ao entrar em um carro que acreditava ser o do motorista correto, ela não conferiu a placa do veículo. O homem que estava ao volante era um criminoso que a fez refém com uma faca. Durante quase duas horas sob ameaça, a vítima foi obrigada a realizar transferências financeiras e teve seus bens roubados. O suspeito identificado como Juan já está presoum comparsa também foi detido temporariamente pela polícia. A investigação começou após os policiais rastrearem o carro alugado utilizado na ação criminosa. A empresa responsável pelo aplicativo informou que está colaborando com as autoridades nas investigações e que já baniu a conta do motorista envolvido. A vítima relatou dificuldades para denunciar o caso através da plataforma utilizada para solicitar o transporte. Uma pesquisa recente indicou que 8 em cada 10 pessoas utilizam serviços de transporte particular no Brasil. Especialistas alertam sobre o crescimento desse tipo de golpe e recomendam cuidados adicionais tanto para passageiros quanto motoristas ao utilizar aplicativos de transporte.