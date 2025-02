Mulher escapa por um triz de ser atropelada por carro desgovernado

Uma mulher caminhava pela rua quando um carro prata desgovernado atingiu a traseira de um veículo branco estacionado em Braço do Norte(SC). O impacto fez com que o carro capotasse, passando muito próximo da mulher. A polícia militar informou que o motorista, que vestia uniforme de trabalho, não estava embriagado e afirmou que estava a caminho de uma feira representando sua empresa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!