Mulher quase se afoga após carro cair em vala e capotar em Santa Catarina

Um carro caiu dentro de uma vala e virou de lado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Três pessoas estavam no veículo, e uma mulher ficou presa e quase se afogou. Segundo os bombeiros, todas as vítimas estavam conscientes durante o resgate. O incidente ocorreu em um córrego na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!