Mulheres são atacadas e roubadas em viela da zona norte de São Paulo

Uma viela localizada no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo, tem se tornado um local com registros frequentes de assaltos. Câmeras de segurança capturaram ações criminosas durante o dia. As vítimas são predominantemente mulheres. Um vídeo mostra uma vítima sendo abordada por um homem que a segue e rouba sua bolsa. Outro incidente ocorreu quando uma mulher foi atacada enquanto falava ao telefone. Moradores expressam preocupação com a situação atual da viela que antes era considerada segura. Para aumentar a proteção, moradores instalaram cercas elétricas e câmeras.