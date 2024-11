Namorada diz que delator do PCC executado suspeitou estar sendo seguido em Alagoas

A namorada de Vinicius Gritzbach prestou depoimento sobre a execução do delator do PCC, ocorrida em 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos (SP). Segundo Maria Helena Antunes, Gritzbach desconfiou estar sendo seguido por um dos homens que o ameaçavam durante viagem a Alagoas. Quem também prestou esclarecimentos foi o policial que estava fazendo a segurança do empresário no momento do crime. O agente disse estar amado, mas afirmou que preferiu se esconder atrás de um ônibus por estar em desvantagem.