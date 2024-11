Noivos levam cano de bufê e ficam sem banquete contratado para casamento

Um casal em São Paulo teve seu dia de casamento comprometido pela ausência do bufê contratado. Após meses de planejamento e pagamento de R$ 4.500 pelo serviço, os noivos não receberam a comida na festa. Stefano e Caio se conheceram em 2020 e decidiram se casar oficialmente em outubro do ano passado. Eles planejaram uma festa para 80 pessoas em uma chácara. O casal escolheu um bufê com base nas fotos disponíveis na internet e fez um contrato com o proprietário. Com apenas duas parcelas restantes a serem pagas ao bufê, eles enfrentaram a situação sem o banquete durante o evento. Para resolver a falta de comida, contaram com ajuda da família e amigos. Após tentativas frustradas de contato com o fornecedor para reaver os valores pagos, eles recorreram às mídias sociais onde encontraram outras vítimas do mesmo problema. O caso foi encaminhado à Polícia Civil que investiga como estelionato.