ONG procura novo lar para cabrita encontrada machucada na Grande São Paulo

Uma cabritinha chamada Caty foi encontrada machucada e assustada em uma rua movimentada da Grande São Paulo. O Centro de Zoonoses foi acionado para o resgate do animal. A equipe que encontrou a cabra registrou sua condição antes do salvamento. A cabritinha estava perdida e com um corte na pata direita. Após receber cuidados veterinários no centro de zoonoses em Santo André, ela se recuperou e ganhou uma casinha. Caty tem cerca de nove meses e pesa sete quilos. Os moradores da área onde ela foi encontrada tentaram protegê-la até a chegada das autoridades. Ela deve passar por um período de observação antes de ser encaminhada para uma ONG onde ficará disponível para adoção.